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Dünya

İşgalci İsrail, Beyrut'a 3 şiddetli hava saldırısı düzenledi

İşgalci İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye 3 şiddetli hava saldırısı daha düzenledi. Söz konusu saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı ise bildirilmedi.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 11:48 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Beyrut'a 3 şiddetli hava saldırısı düzenledi
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye 3 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun Dahiye'deki Gubeyri'de bir noktaya iki, Şuveyfat'a da bir hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Söz konusu saldırılarda ölü ya da yaralı olup olmadığı ise bildirilmedi.

- İSRAİL'DEN TAHLİYE ÇAĞRILARI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırılar düzenlenmeden kısa süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şuveyfat ve Gubeyri için tahliye uyarısında bulundu.

Adraee, paylaştığı haritada işaretli 2 binanın saldırı öncesinde boşaltılmasını istemişti.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 3 BİN 365 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 216'sı çocuk ve 653'ü kadın olmak üzere toplam 3 bin 365 kişi öldü, 14 bin 344 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor.

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 585 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

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