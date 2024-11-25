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Dünya

İşgalci İsrail Beyrut'u bombardımana tuttu

Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Tayouneh bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 18:43 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Beyrut'u bombardımana tuttu
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Dahiye'ye en az 10 hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Dahiye'nin Hureyk, Gubeyri, el-Müşerrefiye, Şuveyfat ve Tayune bölgelerini birçok kez hedef aldı.

Şuveyfat'ta bir binayı hedef alan İsrail ordusu, saldırı öncesi tahliye uyarısı yapmadı.

Art arda düzenlenen saldırılar sonrası, vurulan binalar yerle bir olurken bölgeden toz ve dumanlar yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, soysal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Dahiye'nin çeşitli bölgelerindeki binaların işaretli olduğu haritaları paylaşmış ve saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İSRAİL DÜN DAHİYE'YE EN YOĞUN SALDIRILARINDAN BİRİNİ DÜZENLEMİŞTİ

İsrail ordusu, dün gece Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye'ye 23 Eylül'den bu yana düzenlediği en yoğun saldırılardan birini gerçekleştirmişti.

Birkaç dakika içinde peş peşe gelen çok şiddetli 12 İsrail hava saldırısı, bölgede büyük bir yıkıma ve yangınların çıkmasına neden olmuştu. İsrail ordusu, saldırıların ardından bölgede Hizbullah'a ait karargahların hedef alındığını öne sürmüştü.

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