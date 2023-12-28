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Dünya

İşgalci İsrail bir aileyi daha katletti: Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı

Terör devleti İsrail'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda 7 Filistinli şehit oldu.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 04:26 - Güncelleme:
İşgalci İsrail bir aileyi daha katletti: Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 7 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yerel kaynaklar, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırı sonucu en az 7 kişinin şehit olduğunu, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Ez-Zevayide bölgesinde bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

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