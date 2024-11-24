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Dünya

İşgalci İsrail, bombalayıp timsah gözyaşı döktü: Lübnan ordusuna karşı savaşmıyoruz

Soykırımcı İsrail ordusu, bir Lübnan askerinin hayatını kaybettiği, 18 askerin de yaralandığı Lübnan'ın güneyindeki saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “üzüntü duyulduğu ve Lübnan ordusuna karşı savaşılmadığı' iddia edildi.

AA24 Kasım 2024 Pazar 17:19 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, bombalayıp timsah gözyaşı döktü: Lübnan ordusuna karşı savaşmıyoruz
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The Times of Israel gazetesi, İsrail ordusunun konuya dair açıklamasına yer verdi.

Açıklamada İsrail ordusu, saldırının "Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü bir bölgede gerçekleştiğini" ileri sürdü.

Saldırıdan "üzüntü duyulduğu ve Lübnan ordusuna değil Hizbullah'a karşı savaşıldığı" savunulan açıklamada, saldırının araştırıldığı bilgisine de yer verildi.

Lübnan ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Kıleyle-Sur yolu üzerindeki El-Amiriye'de bulunan ordu mevzisini hedef almıştı.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre bir Lübnan askeri yaşamını yitirirken aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 18 asker yaralanmıştı.

Söz konusu saldırıyla, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları sonucu ölen Lübnan askerlerinin sayısı 41'e çıktı.

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