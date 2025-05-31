İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2025 Cumartesi / 3 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3022
  • EURO
    44,957
  • ALTIN
    4148.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail enerji kaynaklarını hedef aldı: Gazze'de jeneratörler bombalanıyor
Dünya

İşgalci İsrail enerji kaynaklarını hedef aldı: Gazze'de jeneratörler bombalanıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail ordusunun hastanelerde kullanılan yüksek kapasiteli 3 jeneratörü daha bombaladığını açıkladı. Elektrik yetersizliği nedeniyle hayati bölümlerde büyük risk oluştuğu belirtildi.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 18:30 - Güncelleme:
İşgalci İsrail enerji kaynaklarını hedef aldı: Gazze'de jeneratörler bombalanıyor
ABONE OL

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde çok sayıda elektrik jeneratörünü imha eden İsrail güçleri son olarak 3 adet yüksek kapasiteli jeneratörü daha bombaladı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in bakım ve onarım için gerekli yedek parça girişini engellediğine işaret edilerek, elektrik olmadan çalışamayan hayati öneme sahip bölümlerin karşı karşıya kaldığı tehlikeler konusunda uyarı yapıldı.

"Hastanelerdeki bazı jeneratörler bir buçuk yıldan fazla süredir çalışır durumda ancak yedek parça eksikliği nedeniyle bakımları yapılamıyor, birçoğunun devre dışı kalma riski var." denilen açıklamada, ameliyathanelerin, yoğun bakım ünitelerinin ve acil servislerin elektrik olmadan faaliyet göstermeye devam edemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, jeneratörler için gerekli yedek parçaların ivedilikle temin edilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana Gazze'deki sağlık altyapısını sistematik şekilde hedef alarak çoğunu hizmet dışı bıraktı. Bu durum, binlerce hasta ve yaralının hayatını tehlikeye attı.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.