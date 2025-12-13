İSTANBUL 13°C / 8°C
  İşgalci İsrail frenledi: UNIFIL uyardı Lübnan sahaya çıktı
Dünya

İşgalci İsrail frenledi: UNIFIL uyardı Lübnan sahaya çıktı

Lübnan'ın güneyinde bir binayı hedef almak isteyen işgalci İsrail ordusu, UNIFIL'in ateşkes ihlali uyarısı ve Lübnan ordusunun sahadaki incelemesi sonrası saldırıyı ertelemek zorunda kaldı.

AA13 Aralık 2025 Cumartesi 22:06
İşgalci İsrail frenledi: UNIFIL uyardı Lübnan sahaya çıktı
ABONE OL

UNIFIL'den yapılan açıklamaya göre, Medya Sözcüsü Kandice Ardiel, bugün erken saatlerde UNIFIL askerlerinin, ülkenin güneyindeki Yanuh beldesinde inceleme yapan Lübnan ordusuna eşlik ettiğini bildirdi.

Ardiel, UNIFIL askerlerinin hiçbir binaya girmediğini ve incelemenin tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldığını belirtti.

UNIFIL'in daha sonra Ateşkesi Denetleme Komitesi aracılığıyla İsrail ordusunun Yanuh beldesine hava saldırısı düzenleme niyetine ilişkin bilgiler aldığını aktaran Ardiel, İsrail tarafına, bu tür bir eylemin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı Kararı'nın "açık bir ihlali olacağının hatırlatıldığını" kaydetti.

- Lübnan ordusu, saldırı tehdidinde bulunulan binada yeniden inceleme yaptı

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in saldırı tehdidinin ardından Lübnan ordusu Yanuh beldesine giderek saldırı tehdidi yapılan binada yeniden inceleme gerçekleştirdi. Lübnan ordusu, sabah saatlerinde de aynı binada inceleme yapmıştı.

Lübnan ordusundan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNE SALDIRIYI ERTELEDİ

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki Yanuh beldesine düzenleyecekleri saldırıyı "ertelediklerini" duyurdu.

Adraee, "Lübnan ordusunun Ateşkesi Denetleme Komitesi aracılığıyla söz konusu binaya erişim ve anlaşmanın ihlalini ele alma talebinde bulunduğunu" savundu.

İsrail ordusunun söz konusu talebe "izin verdiğini" ileri süren Adraee, bu çerçevede saldırının "geçici olarak askıya alındığını" duyurdu.

Adraee, Hizbullah'ın bölgedeki faaliyetlerini yeniden başlatma girişimlerine karşı koymak iddiasıyla Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen yapıya saldırı düzenleneceği tehdidinde bulunmuştu.

Paylaşılan haritada Yanuh beldesinde işaretlenen bir binadan uzak durulmasını isteyen Adraee, binaların derhal boşaltılması ve en az 300 metre uzaklaşılması gerektiğini, bu bölgelerde kalanların ise hayatlarının tehlike altında olacağını kaydetmişti.

ATEŞKESE RAĞMEN İSRAİL'İN SALDIRILARI VE İŞGALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ila 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

