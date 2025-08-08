İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2025 Cuma / 14 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6946
  • EURO
    47,5059
  • ALTIN
    4443.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail Gazze kararı BMGK'yı alarma geçirdi: Acil toplantı kararı
Dünya

İşgalci İsrail Gazze kararı BMGK'yı alarma geçirdi: Acil toplantı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, soykırımcı İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararını görüşmek üzere 9 Ağustos'ta acil oturum düzenleyecek.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 21:12 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Gazze kararı BMGK'yı alarma geçirdi: Acil toplantı kararı
ABONE OL

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, toplantı talebi ABD ve Panama dışındaki tüm BMGK üyelerinden geldi.

ABD ise toplantının gerçekleşmemesi için ısrarlı tutum sergiledi.

BMGK acil oturumu, 9 Ağustos'ta yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek.

İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.