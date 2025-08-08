İşgalci İsrail Gazze kararı BMGK'yı alarma geçirdi: Acil toplantı kararı

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, toplantı talebi ABD ve Panama dışındaki tüm BMGK üyelerinden geldi.

ABD ise toplantının gerçekleşmemesi için ısrarlı tutum sergiledi.

BMGK acil oturumu, 9 Ağustos'ta yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek.

İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

