İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2020 Perşembe / 23 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3314
  • EURO
    8,6722
  • ALTIN
    454.805
  • BIST100
    1124.11
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail Gazze'de bir okula hava saldırısı düzenledi
Dünya

İşgalci İsrail Gazze'de bir okula hava saldırısı düzenledi

İşgalci İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) ait bir okula füze saldırısı düzenledi.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 10:24 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 10:32
ABONE OL

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı, İsrail uçaklarının UNRWA'ya ait bir okulu füzeyle hedef aldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail füzelerinin hedefi olan okulun boşaltıldığını, patlayıcı imha ekibinin füzenin kalıntılarını ve yol açtığı tehlikeyi ortadan kaldırmak için çalışmalarına başladığını ifade etti.

Görgü tanıkları ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şatı Mülteci Kampında bulunan UNRWA'ya ait bir okulu hedef aldı.

Atılan füzenin patlamadığı ancak okulda hasar meydana geldiği belirtilirken, olay anında okulun boş olması nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadığı ifade edildi.

UNRWA yetkililerinin okuldaki faaliyetleri askıya aldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçakları, gece yarısından sonra da Gazze'de çeşitli bölgelere hava saldırısı düzenlemişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.