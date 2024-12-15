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Dünya

İşgalci İsrail Gazze'de gazetecileri katlediyor! Ahmed El-Levh'den sonra 196'ya yükseldi

Soykırım çetesi İsrail ordusu Gazze'de gazetecileri hedef almaya devam ediyor. Al Jazeera televizyonu kameramanı Ahmed El-Levh'in hayatını kaybetmesiyle, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda katledilen gazeteci sayısı 196'ya çıktı.

AA15 Aralık 2024 Pazar 20:38 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Gazze'de gazetecileri katlediyor! Ahmed El-Levh'den sonra 196'ya yükseldi
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Al Jazeera televizyonu kameramanı Ahmed El-Levh'in hayatını kaybettiği kaydedildi.

Gazeteci Levh'in öldürülmesiyle İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 196'ya çıktığı ifade edildi.

SOYKIRIMIN SUÇ ORTAKLARI ABD, İNGİLTERE, ALMANYA, FRANSA GİBİ ÜLKELER

Levh'in öldürülmesinin sorumluluğunun başta İsrail olmak üzere ABD ve soykırım suçuna ortak olan İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelere ait olduğu belirtildi.

İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alması, öldürmesi ve onlara suikast düzenlemesinin şiddetle kınandığı açıklamada, uluslararası topluma ve dünyadaki gazetecilik çalışmalarıyla ilgili uluslararası kuruluşlara, işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerde İsrail aleyhine dava açmaları, soykırım suçunu ve Filistinli gazetecilere yönelik cinayet ve suikastları durdurması için, İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

Filistin Medyacıları Forumu dün yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan televizyon kanalı El-Meşhed'in Gazze'deki muhabiri Muhammed Baluşe'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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