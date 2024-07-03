İşgalci İsrail Gazze'de sivilleri vurdu: 9 Filistinli şehit düştü

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Zerad ailesinin evine düzenlediği saldırının ardından yangın çıktı.

Derec Mahallesi'nde yer alan evdeki 7 kişi kurtarılırken 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Tel el-Heva Mahallesi'ne gerçekleştirilen saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlilerin cenazeleri El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.



Sivil Savunma Biriminden daha sonra yapılan bir başka açıklamada ise İsrail savaş uçaklarının Derec Mahallesi'nde Saad ailesine ait bir binayı hedef aldığı kaydedildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

