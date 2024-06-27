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Dünya

İşgalci İsrail, Gazze'de yerinden edilmişlerin sığındığı okulu bombaladı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı noktaları ve Han Yunus kentinde yerinden edilmişlerin bulunduğu bir okulu bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

AA27 Haziran 2024 Perşembe 15:09 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Gazze'de yerinden edilmişlerin sığındığı okulu bombaladı
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bazı evleri bombaladı ve kentin batısındaki Brezilya Mahallesi'ndeki Filistinlilere ait evleri yaktı.

İsrail uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Büyük Absan beldesinde bulunan el-Hanse Okuluna düzenlediği saldırıda ise aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

Güneydeki Han Yunus'un doğusunda yer alan Gazze-Avrupa Hastanesi sağlık kaynakları da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah kentinin bazı bölgelerini hedef alan bombardımanı sonucu hastaneye çok sayıda ölü ve yaralının ulaştığını bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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