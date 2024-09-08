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Dünya

İşgalci İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: 6 Filistinli şehit düştü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 6 Filistinli şehit düştü, onlarca Filistinli de yaralandı.

AA8 Eylül 2024 Pazar 19:06 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: 6 Filistinli şehit düştü
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Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneyinde yer alan Sabra Mahallesi'nde Filistinli "Fahuri" ailesinin evine düzenlediği saldırıda 4 kişinin şehit düştüğü belirtildi.

Öte yandan El-Ehli Baptist Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail topçularının Gazze kentindeki Es-Samin Caddesi'nde bir binaya düzenlediği saldırıda ölen 2 Filistinlinin naaşı hastaneye getirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 972 Filistinlinin öldüğünü, 94 bin 761 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • İsrail saldırıları
  • Gazze Şeridi
  • Filistinli şehitler

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