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Dünya

İşgalci İsrail Gazzelileri göçe zorluyor: Yeni 'tahliye emri'ni yayımladı

Hamas ile ateşkesi bozan soykırımcı İsrail, Gazze'de sivilleri katletmeyi sürdürüyor. Sağ kalan Filistinlileri ise göçe zorlayan işgalci İsrail, yeni bir 'tahliye emri' yayımladı.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 22:26 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Gazzelileri göçe zorluyor: Yeni 'tahliye emri'ni yayımladı
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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından Beyt Lahiya ve Beyt Hanun'daki Filistinlilerin zorla göç ettirilmelerine ilişkin bir harita paylaştı.

Adraee, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun sakinlerinden acilen batıdaki barınma merkezlerine gitmelerini istedi ve bunun saldırı öncesi son çağrı olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te başlayan ve 19 Ocak 2025'te sağlanan ateşkese kadar devam eden saldırıları sırasında da Filistinliler için Gazze içinde göç etmeleri talimatları içeren haritalar yayınlamıştı. BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

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