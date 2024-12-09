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Dünya

İşgalci İsrail gözünü Suriye'ye dikti: 100 hedefe hava saldırısı

Suriye'deki Esed rejiminin düşmesi katil İsrail'i tedirgin etti. İsrail basını, işgalcilerin Suriye genelinde bu akşam düzenlediği hava saldırılarında 100 ayrı hedefi vurduğunu belirtti.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 01:43 - Güncelleme:
İşgalci İsrail gözünü Suriye'ye dikti: 100 hedefe hava saldırısı
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İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre, İsrail ordusu, bu akşam itibarıyla Suriye geneline düzenlediği hava saldırılarında 100 hedefi vurdu.

Habere göre, İsrail ordusu, işgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Hermon (Şeyh) Dağı'nın Suriye tarafını işgal etmesinin ardından Suriye genelinde onlarca stratejik noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde ise İsrail'in, Suriye ordusunun Esed rejiminden kalan askeri kapasitesini azaltmak için elinden gelen azami çabayı sarf ettiği, ordunun, Suriye geneline yayılan çok kapsamlı bir saldırı dalgası başlattığı ifade edildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ HEDEF ALDI

Habere göre, İsrail savaş uçakları, askeri üsler, hava savunma üsleri, istihbarat karargahlarının yanı sıra uzun ile kısa menzilli füze depoları, hava savunma sistemleri, silah üretim merkezleri, konvansiyonel olmayan silah stoklarını hedef aldı.

Şeyh Dağı'nın Suriye tarafının işgali ve Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye asker konuşlandırmak gibi kara saldırılarına ek olarak İsrail ordusu, son birkaç gün içinde Suriye'nin güneyindeki Dera'dan başkent Şam'a ve kuzeydeki Maysaf'a kadar olan bölgelerdeki hedefleri vurdu.

Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin imha edilmesinin İsrail'in ülkeye düzenlediği hava saldırılarının rahatça icra edebileceği anlamına geldiği de belirtildi.

İsrail ordusundan saldırılar öncesi yapılan açıklamada, İsrail sınırına yakın olan Kuneytra ili, Avfaniyye, Hamidiye, Batı Samdaniyye ve Kahtaniyye belde ve köyleri sakinlerine evlerinde kalma çağrısı yapılmıştı.

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.

Ordu, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye ile arasındaki tampon bölgeye 8 Aralık'ta kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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