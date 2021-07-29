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Dünya

İşgalci İsrail güçleri 20 yaşındaki Filistinli genci şehit etti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde gerçek mermiyle vurduğu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

AA29 Temmuz 2021 Perşembe 20:56 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 20:56
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler tarafından başından ve karnından gerçek mermiyle vurulan 20 yaşındaki Şevket Halid Avad adlı 20 yaşındaki bir vatandaş şehit oldu." denildi.

Açıklamada, Avad'ın ikindi vaktinde Beyt Ummer beldesi girişinde yaşanan olaylarda ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı vurgulandı.

İsrail askerlerinin, dün Beyt Ummer beldesinin girişinde ateş açtıkları bir araçta 12 yaşındaki Muhammed El-Allami adlı Filistinli bir çocuk hayatını kaybetmişti.

Allami için bugün Beyt Ummer'de cenaze töreni düzenlenmişti.

Cenaze töreni sonrası İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar yaşanmıştı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek ile plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla gerçekleştirdiği müdahalede biri ağır olmak üzere 12 Filistinlinin yaralandığı belirtilmişti.

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