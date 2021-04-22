İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2021 Cuma / 11 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3357
  • EURO
    10,0434
  • ALTIN
    477.326
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail güçleri 32 Filistinliyi yaraladı
Dünya

İşgalci İsrail güçleri 32 Filistinliyi yaraladı

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinli gençlere müdahalesi devam ediyor.

AA22 Nisan 2021 Perşembe 23:42 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 23:42
ABONE OL

Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde 32 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 12 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail polisinin Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir çevresindeki müdahaleleri sürüyor.

Öte yandan polis aşırı sağcı Yahudilerin Eski Şehir çevresine ulaşmasına izin vermedi.

İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudileri de ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla dağıtmaya çalıştı, bazılarını gözaltına aldı.

Ramazan ayının başladığı ilk günden bu yana olaylar devam ediyor. Bölgede gerginlik sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.