İşgalci İsrail güçleri 4 Filistinliyi mahkemeye çıkardı

AA 12 Eylül 2021 Pazar 00:21 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 00:21

Gilboa'dan kaçan 4 Filistinli tutuklu yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail'in kuzeyindeki Nasıra kentindeki mahkemeye getirildi.

Basına kapalı yapılan duruşma öncesi bir grup İsrail vatandaşı Filistinli, mahkeme önünde tutuklulara destek gösterisi düzenledi.

Filistin bayrağı açan göstericiler, tutukluların serbest bırakılması için sloganlar attı.



Yakalanan Filistinliler hakim karşısına ayrı ayrı çıkarıldı.

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak kaçmıştı.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

Hapisten kaçan diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat henüz bulunamadı.