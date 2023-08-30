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Dünya

İşgalci İsrail güçleri bir Filistinliyi daha katletti

İsrail güçlerinin, Kudüs'te bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 22:11 - Güncelleme:
İşgalci İsrail güçleri bir Filistinliyi daha katletti
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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Kudüs ile işgal altındaki Doğu Kudüs'ün birleştiği "Yeşil Hat" üzerindeki Shivte Israel Caddesi'nde bıçaklı saldırı meydana geldi.

Açıklamada, saldırının sorumlusu olduğu bildirilen kişinin olay yerinde öldürüldüğü belirtildi.

Saldırı sonucu yaralı veya ölü olup olmadığı bilgisine yer verilmeyen açıklamada, olay yerine çok sayıda polis gücünün sevk edildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, saldırıda 25 yaşlarında bir İsrailli erkeğin orta derecede yaralandığını duyurdu.

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