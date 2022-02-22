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Dünya

İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu şehit etti

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

AA22 Şubat 2022 Salı 23:25 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 23:25
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "14 yaşındaki Muhammed Şehade, Beytullahim'in güneyindeki El-Hıdr kasabasında İsrail işgal güçleri tarafından vurularak öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında başka detay paylaşılmadı.

El-Hıdr beldesindeki Filistinli aktivist Ahmed Salah, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muhammed Şehade'nin Ayrım Duvarı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını aktarmıştı.

- İsrail Savunma Bakanlığından "molotofkokteyli atan şüpheli vuruldu" açıklaması

Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "molotofkokteyli atan bir şüpheliyi" vurduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Beytullahim yakınındaki El-Hıdr köyü civarında İsrailli sivil araçlara daha önce birçok kez molotofkokteyli atılan bölgeye 3 Filistinli şüphelinin geldiğini gördü. Askerler şüphelilerden birini molotofkokteyli fırlatırken vurarak yaraladı. Askerlerin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Filistinlinin daha sonra öldüğü bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

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