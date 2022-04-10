İSTANBUL 22°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2022 Pazar / 9 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7443
  • EURO
    16,0958
  • ALTIN
    923.442
  • BIST100
    2393.39
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir kadını şehit etti
Dünya

İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir kadını şehit etti

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kadını daha vurarak şehit etti.

AA10 Nisan 2022 Pazar 20:34 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 20:34
ABONE OL

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi yakınında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti.

Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinli kadının kimliğinin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre de İsrail güçleri gerçek mermilerle Filistinli bir kadına ateş açtı ve ağır yaralanan kadını kanlar içinde olay yerinde bıraktı.

İsrail güçleri ayrıca bölgeyi "kapalı askeri bölge" ilan ederek olay yerine sağlık ekiplerinin girmesini engelledi.

- İsrail ordusundan bıçaklı saldırı iddiası

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise El-Halil'de Filistinli bir kadının İsrail güçlerine bıçaklı saldırı düzenlediği iddia edildi.

Olayda bir İsrail askerinin hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli kadını vurarak öldürdüğü aktarıldı.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde de bugün 47 yaşındaki Filistin bir kadın hayatını kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.