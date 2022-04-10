İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir kadını şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi yakınında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti.

Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinli kadının kimliğinin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre de İsrail güçleri gerçek mermilerle Filistinli bir kadına ateş açtı ve ağır yaralanan kadını kanlar içinde olay yerinde bıraktı.

İsrail güçleri ayrıca bölgeyi "kapalı askeri bölge" ilan ederek olay yerine sağlık ekiplerinin girmesini engelledi.

- İsrail ordusundan bıçaklı saldırı iddiası

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise El-Halil'de Filistinli bir kadının İsrail güçlerine bıçaklı saldırı düzenlediği iddia edildi.

Olayda bir İsrail askerinin hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli kadını vurarak öldürdüğü aktarıldı.

İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde de bugün 47 yaşındaki Filistin bir kadın hayatını kaybetmişti.

