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Dünya

İşgalci İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 3 yaralı

İsrail güçleri bölge halkına zulmetmeye devam ediyor. Ramallah kentinde İsrail güçlerinin zeytin hasadını engellemesi üzerine Filistinliler protesto düzenledi. Yaşanan olayda 3 Filistinli yaralandı.

IHA16 Ekim 2020 Cuma 17:35 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 17:40
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İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde yaşayan Filistinliler, zeytin hasadı öncesi sokaklara akın etti. Her yıl İsrail tarafından zeytin hasadı yapması engellenen Filistinliler, bu kez hasat öncesi seslerini yükseltti. İsrail güçleri ile Filistinliler karşı kaldı. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmanın 3 Filistinli yaralandı.

Filistin medyasına göre, İsrail güçleri Filistinlilerin düzenlediği barışçıl protesto sırasında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Bazı protestocular göz yaşartıcı gazdan etkilenip bölgeden ayrıldı.

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