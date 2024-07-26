İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2024 Cuma / 20 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0055
  • EURO
    35,8672
  • ALTIN
    2517.57
  • BIST100
    10879.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı! İletişim Başkanı Altun: Türk medyası mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdürecek
Dünya

İşgalci İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı! İletişim Başkanı Altun: Türk medyası mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdürecek

İşgalci İsrail askerleri yeniden TRT Haber ekiplerini hedef aldı. Kudüs'te Mescid-i Aksa kapısındaki saldırıda, TRT kameramanı yaralandı. Çirkin saldırıya tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Bu insanlıktan nasibini almamış katil sürüsünün tüm baskılarına ve şiddetine rağmen, Türk medyası mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdürecek.' dedi.

26 Temmuz 2024 Cuma 13:42 - Güncelleme:
İşgalci İsrail güçleri yine TRT ekibine saldırdı! İletişim Başkanı Altun: Türk medyası mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdürecek
ABONE OL

İsrail güçleri bir kez daha TRT Haber ekibini hedef aldı.

TRT Haber ekibi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı öncesi İsrail güçlerinin ihlallerini görüntülüyordu.

İsrail güçleri ilk olarak Aksa'nın kapısında Filistinlilere saldırdı. Ardından saldırıyı görüntüleyen TRT Haber ekibini hedef aldı.

Saldırıda kameraman Omar Awwad yaralandı.

Müdahale sırasında gazeteci olduklarını belirten TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir'in telefonuna zorla el koyan İsrail güçleri telefondaki görüntüleri sildi.

İsrail güçleri arından TRT Haber ekibini bölgeden uzaklaştırırak yayın yapmasına izin vermedi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN SERT TEPKİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail askerlerinin Kudüs'te Mescid-i Aksa kapısındaki saldırıda, TRT kameramanını yaralaması olayını kınadı.

Bakan Tunç'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İşgalci İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa kapısındaki TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan TRT kameramanına acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bir terör devleti gibi davranan İsrail, gazetecileri kasıtlı olarak hedef almakta, yaptığı katliamları gizlemeye çalışmaktadır. Ne yaparsa yapsın işgalci İsrail, yaptığı soykırımı, insanlık ve savaş suçlarını gizleyemeyecektir."

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: TÜRK MEDYASI MAZLUM FİLİSTİN HALKININ SESİNİ DUYURMAYI SÜRDÜRECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tepki göstererek, "Bizler İsrail'in barbarlıklarını, katliamlarını dünyaya göstermeye, anlatmaya devam ettikçe İsrail'in, görevi hakikatin peşinde koşmak olan gazetecilere yönelik zulümleri daha da artıyor...

İsrail'in silahlı zorbalarının, elinde kamerası ve mikrofonundan başka bir şey olmaksızın bir zulmü ve trajediyi gözler önüne seren TRT Haber ekibine yönelik yaptığı alçak ve korkakça saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Bu insanlıktan nasibini almamış katil sürüsünün tüm baskılarına ve şiddetine rağmen, başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere Türk medyası mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdürecek." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.