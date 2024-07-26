İsrail güçleri bir kez daha TRT Haber ekibini hedef aldı.

TRT Haber ekibi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı öncesi İsrail güçlerinin ihlallerini görüntülüyordu.

İsrail güçleri ilk olarak Aksa'nın kapısında Filistinlilere saldırdı. Ardından saldırıyı görüntüleyen TRT Haber ekibini hedef aldı.

Saldırıda kameraman Omar Awwad yaralandı.

Müdahale sırasında gazeteci olduklarını belirten TRT Haber muhabiri Mücahit Aydemir'in telefonuna zorla el koyan İsrail güçleri telefondaki görüntüleri sildi.

İsrail güçleri arından TRT Haber ekibini bölgeden uzaklaştırırak yayın yapmasına izin vermedi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN SERT TEPKİ



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail askerlerinin Kudüs'te Mescid-i Aksa kapısındaki saldırıda, TRT kameramanını yaralaması olayını kınadı.

Bakan Tunç'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İşgalci İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa kapısındaki TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan TRT kameramanına acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bir terör devleti gibi davranan İsrail, gazetecileri kasıtlı olarak hedef almakta, yaptığı katliamları gizlemeye çalışmaktadır. Ne yaparsa yapsın işgalci İsrail, yaptığı soykırımı, insanlık ve savaş suçlarını gizleyemeyecektir."

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: TÜRK MEDYASI MAZLUM FİLİSTİN HALKININ SESİNİ DUYURMAYI SÜRDÜRECEK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tepki göstererek, "Bizler İsrail'in barbarlıklarını, katliamlarını dünyaya göstermeye, anlatmaya devam ettikçe İsrail'in, görevi hakikatin peşinde koşmak olan gazetecilere yönelik zulümleri daha da artıyor...

İsrail'in silahlı zorbalarının, elinde kamerası ve mikrofonundan başka bir şey olmaksızın bir zulmü ve trajediyi gözler önüne seren TRT Haber ekibine yönelik yaptığı alçak ve korkakça saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Bu insanlıktan nasibini almamış katil sürüsünün tüm baskılarına ve şiddetine rağmen, başta TRT ve Anadolu Ajansı olmak üzere Türk medyası mazlum Filistin halkının sesini duyurmayı sürdürecek." dedi.