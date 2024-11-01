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Dünya

İşgalci İsrail, Hamas'ın yetkilisi Kassab'ı katlettiğini iddia etti

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenledikleri saldırılarla Hamas'ın üst düzey yetkilisi Izz al-Din Kassab'ı katlettiğine dair iddialarda bulundu.

IHA1 Kasım 2024 Cuma 21:41 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Hamas'ın yetkilisi Kassab'ı katlettiğini iddia etti
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bugün düzenlenen saldırılarda Hamas'ın üst düzey yetkilisi Izz al-Din Kassab'ın öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail Gazze Şeridi'ndeki kanlı saldırılarını 392 gündür sürdürüyor. İsrail güçleri, bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, güneydeki kentte düzenlenen saldırılarda Hamas'ın üst düzey yetkilisi Izz al-Din Kassab'ın öldürüldüğü iddia edildi. Açıklamada, "Kassab önemli bir güç kaynağıydı ve rolü gereği Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki diğer gruplarla stratejik ve askeri ilişkilerinden sorumluydu. İsrail Devleti'ne karşı terör saldırılarının yürütülmesini yönetme yetkisine sahipti" ifadeleri kullanıldı.

IDF, Kassab'ın yardımcısı Ayman Ayesh'in de aynı saldırıda öldürüldüğünü iddia etti.

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