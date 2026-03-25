İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2026 Çarşamba / 7 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3613
  • EURO
    51,3938
  • ALTIN
    6491.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
İşgalci İsrail, Hizbullah'ın üst düzey ismini esir aldığını iddia etti

Katil İsrail, Lübnan'da Hizbullah bağlantılı grubun üst düzey ismini esir aldığını iddia etti.

AA25 Mart 2026 Çarşamba 19:32 - Güncelleme:
ABONE OL

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah bağlantılı "Lübnan Direniş Tugaylarının" üst düzey mensubunu esir aldığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 210. Tümen'e bağlı bir birliğin dün gece Lübnan'ın güneyinde bir bölgeye baskın yaptığı bildirildi.

Hizbullah çatısı altında faaliyet gösterdiği iddia edilen "Lübnan Direniş Tugaylarının" saha sorumlusunun söz konusu baskında esir alındığı öne sürüldü.

Esir alınan kişinin sorgulanmak üzere İsrail ordusunun askeri istihbarat birimine teslim edildiği aktarıldı.

İsrail ordusu, gerçekleştirdiği baskına ilişkin video görüntülerini de paylaştı.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.