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Dünya

İşgalci İsrail itiraf etti: Yanlışlıkla öldürülmüş olabilir

İsrail ordusu, Gazze'de tutulan İsrailli esir Yossi Sharabi'nin Gazze'ye düzenledikleri saldırılarda 'yanlışlıkla' ölmüş olabileceğini açıkladı.

AA10 Şubat 2024 Cumartesi 00:22 - Güncelleme:
İşgalci İsrail itiraf etti: Yanlışlıkla öldürülmüş olabilir
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The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sharabi, ordunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda "yanlışlıkla" öldürülmüş olabilir.

İsrail ordusu, 53 yaşındaki Sharabi'nin ölümüne ilişkin soruşturma sonuçlarını ailesiyle paylaştı.

Soruşturmada, Sharabi'nin Gazze'de tutulduğu yerin bitişiğinde bulunan binanın İsrail ordusunca hedef alındığı ve saldırı sonucu esirin kaldığı binanın çöktüğüne inanıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun, hedef aldığı binadan askerlere yönelik bir saldırı planlandığı yönünde istihbarata sahip olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, söz konusu hadiseden dersler çıkarıldığını ve gelecekte Gazze'ye yönelik saldırılarında bu çerçevede hareket edileceğini açıkladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 15 Ocak'ta İsrailli esir Yossi Sharabi ile Itay Svirsky'nin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava ve kara saldırılarında öldüğünü duyurmuştu.

  • Yossi Sharabi
  • İsrail ordusu
  • Gazze saldırıları

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