İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2026 Çarşamba / 26 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1616
  • EURO
    50,3078
  • ALTIN
    6365.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail, Kudüs'te 28 hanenin boşaltılması için Filistinlilere 21 gün süre verdi
Dünya

İşgalci İsrail, Kudüs'te 28 hanenin boşaltılması için Filistinlilere 21 gün süre verdi

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesindeki 150 Filistinlinin yaşadığı 28 hanenin boşaltılması için 21 gün süre verdi.

AA13 Ocak 2026 Salı 23:25 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Kudüs'te 28 hanenin boşaltılması için Filistinlilere 21 gün süre verdi
ABONE OL

İsrailli insan hakları örgütü "Ir Amim"den yapılan açıklamada, Batn el-Hava Mahallesinde çok sayıda evin boşaltılması için 3 hafta süre tanındığı aktarıldı.

Silvan'da yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ilişkin tebliğlerin, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin yapılan itirazları 2 Ocak'ta reddetmesinin ardından, dün ailelere ulaştığı kaydedildi.

Bu kararla birlikte 150 Filistinlinin oluşturduğu 28 ailenin, evlerini tahliye etmek zorunda kaldığı bildirildi.

İSRAİL, EV YIKIM VE TAHLİYE POLİTİKALARINA HIZ VERDİ

İsrail, işgal altındaki Batı Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin yanı başındaki Filistin beldesi Silvan'da ev yıkım ve tahliye politikalarına hız verdi.

Son dönemde, İsrail'in "Kralın Bahçesi" adında bir bahçe yapmayı planladığı Silvan'ın Bostan Mahallesi'nde onlarca ev yıkılırken onlarcasının da yıkılması bekleniyor.

Bostan'ın hemen üzerindeki Batn el-Hava Mahallesi'nde ise Filistinliler evlerinden zorla çıkarılıyor ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler yerleştiriliyor.

Hak örgütleri, İsrail'in Silvan beldesinde aldığı kararların Filistinlilere yönelik etnik temizlik politikasının bir parçası olduğuna işaret ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski uçakların yerini alacak: KF-21 için kritik gelişme

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.