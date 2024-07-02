İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2024 Salı / 26 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5703
  • EURO
    35,0515
  • ALTIN
    2434.49
  • BIST100
    10446.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail, Kudüs'te son 6 ayda 23 Filistinliyi şehit etti
Dünya

İşgalci İsrail, Kudüs'te son 6 ayda 23 Filistinliyi şehit etti

İşgal altındaki Kudüs'te 2024 yılının ilk yarısında 10'u çocuk, 23 Filistinlinin öldürüldüğü, 25 binden fazla yasa dışı Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

AA2 Temmuz 2024 Salı 18:33 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Kudüs'te son 6 ayda 23 Filistinliyi şehit etti
ABONE OL

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliği tarafından hazırlanan raporda, işgal altındaki kentte İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik ihlallerine yer verildi.

Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında radikal Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıların arttığı vurgulanan raporda, bu dönemde söz konusu saldırılarda gerçek mermi ve darp sonucu 79 kişinin yaralandığı kaydedildi.

"Kudüs kentinde 2024 yılının ilk yarısında 23 Filistinli şehit oldu, bunlar arasında biri 4 yaşında olmak üzere 10 çocuk vardı." ifadelerine yer verilen raporda, İsrail ordusunun Filistinlilere ait 41 naaşı elinde tutmaya devam ettiği belirtildi.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara da değinilen raporda, bu dönemde 25 bin 54 Yahudi yerleşimcinin Aksa'ya baskın düzenlediği aktarıldı.

İsrail makamlarının 7 Ekim 2023'te başlattığı Mescid-i Aksa'ya yönelik ablukayı sürdürdüğüne işaret edilen raporda, 2024 yılının ilk yarısında Kudüs'teki Hristiyanların da İsrail kısıtlamalarına maruz kalarak dini bayramlarında özgürce hareket edemedikleri hatırlatıldı.

İsrail'in son 6 ayda Kudüs'te 73'ü çocuk ve 37'si kadın olmak üzere 708 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtilen raporda, İsrail mahkemelerinin de bu süre zarfında Kudüs sakinleri hakkında 205 hapis cezası kararı çıkardığı kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin bu yıl içinde Kudüs kentinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Filistinlilere ait 73 yapıyı yıktığı ve 42 yapıyı da sahiplerine yıktırdığına dikkati çekilen raporda, bölgede 13 yeni yerleşim biriminin inşasına onay verildiği vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 556 Filistinli hayatını kaybetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.