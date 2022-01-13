İşgalci İsrail, Kudüs'teki bir cami için yıkım kararı aldı

AA 13 Ocak 2022 Perşembe 02:43 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 02:43

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İseviyye mahallesinde 15 gün önce temeli atılan Takva Camisi için İsrail belediyesinden yıkım kararı çıktı.

Haberde, yaklaşık 300 metrekarelik alan üzerinde inşasına başlanan cami için, çıkarılan yıkım kararının 4 gün içinde uygulanacağı kaydedildi.



Filistinliler de, sosyal medyadan "Camilerimiz yıkılamaz" etiketiyle caminin yıkımının durdurulması için kampanya başlattı.



İsrail polisleri, 3 Ocak'ta mahalleye baskın düzenlemiş ve cami inşaatını engellemeye çalışmıştı.