İşgalci İsrail, Lübnan'a 138 hava saldırısı daha düzenledi

Lübnan Bakanlar Kurulu'nun yayımladığı raporda, İsrail saldırıları ve Lübnan'daki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte çoğu güneyde olmak üzere Lübnan'a 138 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail'in, 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a 10 bin 150 hava saldırısı düzenlediğine dikkati çekildi.

Lübnan'da yerinden edilenler için 1076 barınma merkezinin kurulduğu ve bunlardan 885'inin maksimum kapasitesine ulaştığı aktarıldı.

Barınma merkezlerinde kalanların sayısının 190 bin 698'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle çoğunluğu Lübnan'ın güneyinden olmak üzere ülkedeki göç dalgasının sürdüğünün altı çizildi.

Lübnan'da 23 Eylül - 16 Ekim tarihlerinde 331 bin 834'ü Suriyeli olmak üzere 461 bin 172 kişinin Suriye'ye geçtiğine vurgu yapıldı.

- ⁠İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 367 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 367 kişi öldü, 11 bin 88 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.