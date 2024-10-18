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Dünya

İşgalci İsrail, Lübnan'a 87 hava saldırısı daha gerçekleştirdi

İsrail'in Lübnan'a son 24 saatte 87, 8 Ekim 2023'ten bu yana 10 bin 333 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

AA18 Ekim 2024 Cuma 22:12 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Lübnan'a 87 hava saldırısı daha gerçekleştirdi
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporuna yer verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Lübnan'a 87 hava saldırısı düzenlediği ve bunların çoğunun güneydeki bölgelere yönelik gerçekleştiği aktarılan raporda, söz konusu saldırılarda 6 kişinin öldüğü, 69 kişinin yaralandığı belirtildi.

Raporda, 8 Ekim 2023'ten bu yana ise İsrail'in Lübnan topraklarına 10 bin 333 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için açılan sığınma merkezleri sayısının 1098'e ulaştığı aktarılan raporda, sığınma merkezlerine şu ana kadar 191 bin 501 kişinin yerleştirildiği ifade edildi.

Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 23 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında Lübnan'dan Suriye'ye 471 bin 129 kişinin geçiş yaptığı bilgisinin paylaşıldığı raporda, bunlardan 335 bin 948'inin Suriyeli ve 135 bin 181'inin Lübnan vatandaşı olduğu belirtildi.

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