İşgalci İsrail, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e doğru 2 adet roketin fırlatıldığını savundu.

Adraee, söz konusu roketlerden birinin savunma sistemleriyle imha edildiğini, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğünü aktardı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre ise İsrail ordusu, güneyde sınıra yakın beldelerine topçu atışlarıyla saldırılar düzenledi.

Nebatiye kentine bağlı Yahmur eş-Şıkeyf ve Kakaiye el-Cisr beldelerini topçu atışları ve ağır roketlerle hedef aldı.

Sınıra yakın el-Hıyam ve Keferkila beldelerini de roketlerle hedef alan İsrail ordusu, güney bölgelerinde keşif uçuşlarını yoğunlaştırdı.

İsrail ordusu, 22 Mart'ta Lübnan'dan bazı roketlerin fırlatıldığını gerekçe göstererek ülkenin doğusuna ve güneyine 2 gün boyunca yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

- LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE İHLALLER

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.