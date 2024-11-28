İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2024 Perşembe / 27 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,6225
  • EURO
    36,5945
  • ALTIN
    2944.68
  • BIST100
    9637.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

İşgalci İsrail Lübnan'da ateşkesi bozdu

İsrail ordusunun ateşkesin ikinci gününde Lübnan'ın güneyinde düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı.

AA28 Kasım 2024 Perşembe 11:56 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Lübnan'da ateşkesi bozdu
ABONE OL

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesini topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mercaiyun'a bağlı Merkeba beldesinde de bir meydanı hedef alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusuna ait tanklar da el-Vizani beldesini hedef aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından, Lübnan'ın güneyindeki "10 köye yaklaşılmaması" uyarısı yapmıştı.

"Lübnan'ın güneyindeki Şeba, el-Habariye, Mercaiyun, Ernun, Yahmer, el-Kantara, Şakra, Beraşit, Yatir ve el-Mansuri köylerine ve çevrelerine yaklaşmama" çağrısı yapan Adraee, "Bir sonraki duyuruya kadar bu hattın güneyinden evlerinize dönmeniz yasaktır. Bu hattın güneyine doğru hareket eden herkes kendisini tehlikeye atar." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, dün yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.