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Dünya

İşgalci İsrail, Lübnan'da bir kez daha ateşkesi ihlal etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği saldırılarla ateşkesi yine ihlal etti.

AA31 Ocak 2025 Cuma 11:55 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Lübnan'da bir kez daha ateşkesi ihlal etti
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun, dün güneydeki Nebatiye ilinin Mercayun, Bint Cubeyl ve Hasbaya beldelerinde yoğunlaşan 15 ihlali tespit edildi.

İsrail'in silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar yaptığı, ev ve binaları bombalayarak yıktığı, bölgede ateş açtığı ve bir tavuk çiftliğini yaktığı bildirildi.

Mercayun ilçesine bağlı Tallusa bölgesinde İsrail'in bombalı saldırısında 2 Lübnanlının hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

- AVN, ORDU VE İSTİHBARAT YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Lübnan ordusunun güneydeki komutanı Hasan Avde ve Askeri İstihbarat Başkanı Toni Kahveci ile bir araya gelerek güneydeki gelişmeleri görüştü.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusunun 26 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 26 kişi hayatını kaybetti, 206 kişi yaralandı.

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