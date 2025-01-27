İşgalci İsrail, Lübnan'da dur durak bilmiyor! Ölü sayısı 24'e yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyinde işgalini sürdüren İsrail ordusu, Lübnanlılara yönelik çeşitli saldırılarda bulundu.



İsrail işgaline karşı çıkan Lübnanlılar saldırıya uğrarken, 1'i Lübnan askeri olmak üzere 24 kişi yaşamını yitirdi ve 134 kişi yaralandı.

Açıklamada, 21 bölgede İsrail ordusunun saldırılarında Lübnanlıların yaralandığı belirtilirken, bu saldırılardan 8'inde Lübnan vatandaşlarının hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail saldırılarında ölen 24 kişinin 8'inin kadın, yaralanan 134 Lübnanlıdan 14'ünün kadın ve 12'sinin çocuk olduğu duyuruldu.

Daha önce yapılan açıklamada, 22 kişinin öldüğü ve 124 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

- İSRAİL ORDUSUNUN 26 OCAK'A KADAR LÜBNAN'DAN ÇEKİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYORDU

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

Son olarak ABD'den yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığı bildirildi.