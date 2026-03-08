İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bati Sir beldesinde 3 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 19 kişi hayatını kaybetti.
Sur kentindeki Kana beldesine yapılan hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar hastaneye nakledildi.
Öte yandan İsrail Donanması, Lübnan'da Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ile Sur, Sayda ve Trablusşam kentlerine saldırılar düzenlediğini açıkladı.
06:39 İsrail ordusu, Beyrut'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün Lübnan Kolordusu'ndan bazı komutanları hedef alan bir saldırı düzenlediğini öne sürdü.
04:55 İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.
04:42 Lübnan basınından MTV televizyonu, 100'den fazla İranlı diplomatı ve İran Devrim Muhafızları mensubu 5 kişinin cenazesini taşıyan Rus kargo uçağının Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan havalandığını ileri sürdü.
03:44 İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir otele düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.
02:23 Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında İsrail ordusuna ait 2 askeri hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu.
00:54 İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından şehirde patlama sesleri duyuldu