Lübnan resmi ajansı NNA ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail ordusu, gece boyunca ülkenin çeşitli bölgelerine saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Eytit beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Eytit beldesine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sayda ilçesine bağlı Tuffahata kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği, kayıp kişilerin bulunması için arama faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Sur ilçesine bağlı Cebel el-Batm kasabasındaki saldırıda ise ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Beyrut'ta bir otele gerçekleştirdiği hava saldırısında 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bati Sir beldesinde 3 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 19 kişi hayatını kaybetti.

Sur kentindeki Kana beldesine yapılan hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar hastaneye nakledildi.

Öte yandan İsrail Donanması, Lübnan'da Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ile Sur, Sayda ve Trablusşam kentlerine saldırılar düzenlediğini açıkladı.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRISINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde üç katlı bir binaya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu kadın ve çocuk 19 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın güneyine ve başkent Beyrut'a düzenlediği saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Lübnan'ın güneyindeki 4 köyün boşaltılmasını istedi.

06:39 İsrail ordusu, Beyrut'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün Lübnan Kolordusu'ndan bazı komutanları hedef alan bir saldırı düzenlediğini öne sürdü.

04:55 İsrail ordusu, halkı yerlerini terk etmeye zorladığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni hava saldırısı düzenledi.

04:42 Lübnan basınından MTV televizyonu, 100'den fazla İranlı diplomatı ve İran Devrim Muhafızları mensubu 5 kişinin cenazesini taşıyan Rus kargo uçağının Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan havalandığını ileri sürdü.

03:44 İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir otele düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

02:23 Hizbullah, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında İsrail ordusuna ait 2 askeri hedefe saldırı düzenlediğini duyurdu.

00:54 İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni saldırılar başlattığını duyurmasının ardından şehirde patlama sesleri duyuldu