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Dünya

İşgalci İsrail Lübnan'da katliamı genişletiyor

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki kent, kasaba ve köylere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı.

IHA10 Haziran 2026 Çarşamba 23:35 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Lübnan'da katliamı genişletiyor
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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Tyre şehri ve çevresine bombalı saldırı düzenledi. Lübnan'ın devlet haber ajansı Ulusal Haber Ajansı'na (NNA) göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. En ağır can kaybının, Tyre kentinin doğusundaki Tayr Debba kasabasında meydana geldiği aktarılırken, burada 9 kişi hayatını kaybetti.

NNA, İsrail'in hava ve topçu saldırılarının ülkenin güneyinde yoğunlaştığını, çok sayıda şehir, kasaba ve köyün hedef alındığını bildirdi. NNA'nın haberine göre, yakındaki Deyr Kanun en-Nahr köyüne düzenlenen iki İsrail saldırısında 3 kişi, Sur'un güneydoğusundaki Seddiqin'de ise 2 kişi öldü. Sidon şehrinde bir araca düzenlenen hava saldırısında da 2 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca Tyre kentindeki Mesaken el-Şaabiye bölgesinde de bir kişinin öldüğü bildirildi.

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