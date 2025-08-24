İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2025 Pazar / 1 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail Lübnan'ı İHA ile hedef aldı
Dünya

İşgalci İsrail Lübnan'ı İHA ile hedef aldı

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Ramya ve Beyt Lif beldelerinin arasındaki bir bölgeyi hedef aldı.

AA24 Ağustos 2025 Pazar 01:06 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Lübnan'ı İHA ile hedef aldı
ABONE OL

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Lübnan'ın güneyini hedef aldı.

Ramya ve Beyt Lif beldelerinin arasındaki bir bölgeye düzenlenen saldırıya ilişkin ölü ve yaralı bilgisine yer verilmedi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, sınıra yakın Nebatiye kentine bağlı Ayta eş-Şab beldesine de 22 Ağustos'ta İHA saldırısı düzenlemiş ve saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da 4 bin 300'den fazla ihlalde bulundu, bu süreçte en az 245 kişi hayatını kaybetti, 513 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Sokak ortasında kurşun yağdırdı: Enişte katili kameralara yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.