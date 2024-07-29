İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde sınıra yakın Hizbullah'ın kontrolündeki noktalara saldırılar düzenlediği bildirildi.

İsrail resmi televizyonu KAN'a göre, İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mevzilerini vuruyor.

Haberde, hava saldırısına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, konuya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan tarafından da saldırılar hakkında açıklama yapılmadı.



BEYRUT HAVALİMANI'NDAKİ TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

srail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçak seferleri askıya alındı.

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçuş bilgi ekranında 28 Temmuz akşamından başlayıp şu ana kadar devam eden tüm uçuşların askıya alındığı görüldü.

Havalimanı internet sitesinden verilen uçuş bilgilerine göre, Beyrut'tan dünyanın çeşitli noktalarına giden ve gelen tüm uçuşlar için "iptal" ya da " ertelendi" yazıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle söz konusu uçuş iptal ve ertelemelerinin sabaha dek süreceği belirtiliyor.

Lübnan devletine ait Middle East Airlines (MEA) Havayolları, dün Beyrut'tan yapılacak bazı uçak seferlerini 29 Temmuz sabahına kadar ertelediğini duyurmuştu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir aracı ve motosikleti hedef alması sonucu, 2 kişinin öldüğü, biri çocuk, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) güneyde bir aracı hedef aldığı belirtildi.

Şakra ve Mis el-Cebel beldeleri arasında, İHA'nın hedef aldığı araçta 2 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, vurulan araca motosikletle yaklaşmak isteyen 2 kişinin de aynı şekilde İHA saldırısına uğradığı ifade edildi.

İHA'yla vurulan motosikletteki 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, olay yerine yakın, evinin önünde duran bir çocuğun da yaralandığı kaydedildi.

BEYRUT HAVALİMANI'NDAKİ UÇUŞLAR KISMEN BAŞLADI

İsrail'in Lübnan'a muhtemel saldırıları nedeniyle askıya alınan Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki uçak seferleri aşamalı olarak başladı.

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki bilgi ekranında uçuşların yeniden düzenlendiği görüldü.

Havalimanı internet sitesinden verilen uçuş bilgilerine göre de sabah yeniden başlayan uçuşlar kapsamında bazı uçaklar havalimanına indi.

Gece askıya alınan seferlerin yeniden başlamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Havalimanı'ndan, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan'ın Demmam kentindeki havalimanından gelen uçaklar havalimanına ulaştı.

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan bazı seferlerin yapıldığı aktarılırken bazı seferlerin ise iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Havalimanından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam askıya alınan uçuşların saat 08.00'den itibaren aşamalı olarak başladığını belirtti.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle 28 Temmuz Pazar akşamı planlanan tüm uçuşlar iptal edilmiş veya ertelenmişti.

MECDEL ŞEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.