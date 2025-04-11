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Dünya

İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa hatibine bir haftalık yasak getirdi

Mescid-i Aksa hatiplerinden Muhammed Selim'in, cuma hutbesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınaması nedeniyle Aksa'dan bir hafta uzaklaştırıldığı belirtildi.

AA11 Nisan 2025 Cuma 21:44 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa hatibine bir haftalık yasak getirdi
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, Selim'i namaz sonrası Mescid-i Aksa'nın kapılarından birinde durdurup doğu Kudüs'teki bir karakola götürüp sorguya çekti.

Polis, Selim'in neden sorguya çekildiğini açıklamazken, sorgu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının kınandığı cuma hutbesinden sonra gerçekleşti.

Kudüs'teki İslami Vakıflar İdaresi'nden bir yetkili ise İsrail polisinin, Selim'i, 1 hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararı aldıktan sonra serbest bıraktığını ifade etti. Söz konusu yasağın uzatılabileceği aktarıldı.

  • Mescid-i Aksa
  • Muhammed Selim
  • Gazze saldırıları

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