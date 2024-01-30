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Dünya

İşgalci İsrail Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine ve kentteki Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

AA30 Ocak 2024 Salı 05:07 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
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Filistin devlet televizyonun haberine göre, İsrail askerleri iki buldozer eşliğinde kente baskın düzenleyerek, yolları kazmaya ve alt yapıyı tahrip etmeye başladı.

Askerlerin kentteki Nur Şems Mülteci Kampı'nda sokağa çıkma yasağı uyguladığı ve kamptan yoğun ateş açma seslerinin geldiği ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da da askerlerin ana su şebekesini ve elektrik hatlarını tahrip ettiği, kampın sokaklarından suların aktığı ve bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı bilgisini paylaştı.

İsrail güçleri ayrıca çok sayıda Filistinlinin evine baskın düzenleyerek arama yaptı, ev sahiplerini sorguya çekti ve evlerin pencereleri ile çatılarına keskin nişancılar yerleştirdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

  • israil baskını
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  • mülteci kampı

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