İşgalci İsrail ordusu bizzat duyurdu: Suriye'nin güneyine saldırılar düzenledik

Ordudan yapılan açıklamada, Suriye'nin Süveyda kentine düzenledikleri saldırılarda askeri araçların hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, dün Suriye'ye ait aralarında zırhlı personel taşıyıcı ve tankların da olduğu konvoyun Süveyda bölgesine geçişini engellemek için hava saldırıları gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, çoklu roketatarlar taşıyan çok sayıda zırhlı muharebe aracının yanı sıra Süveyda'ya giden yolların da vurulduğu öne sürüldü.

- NETANYAHU'DAN SÜVEYDA'DAKİ OLAYLARIN ARDINDAN SALDIRI TALİMATI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Süveyda'daki çatışmaları bahane ederek, Suriye'nin güneyine saldırı başlatılması talimatı verdiğini açıkladı.

Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ile yaptığı ortak yazılı açıklamasında, orduya Süveyda bölgesine gelen Suriye hükümeti güçlerinin ve silahlarının vurulması emrini verdiklerini kaydetti.

Netanyahu, Suriye'deki Dürzilere zarar gelmesini önlemeye kararlı olduklarını öne sürerek "İsrail sınırına bitişik bölgenin silahsızlandırılmasını sağlamak için harekete geçiyoruz." ifadesini kullandı.

- SÜVEYDA OLAYLARI

Süveyda'da iki gün önce Dürzi grupların Bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Taraflar karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoyarken çatışmalar şiddetlenmiş, en az 30 kişi ölmüş, 100 kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine, çatışmaları durdurmak amacıyla Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına bağlı birlikler bölgeye çok sayıda asker ve askeri takviye sevk etmişti.

Savunma ve İçişleri Bakanlığına ait konvoylara düzenlenen saldırılarda 18 asker hayatını kaybetmiş, 9 asker ise rehin alınmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye'nin güneyine yönelik saldırılarını "Dürzilere zarar verilmesine izin vermeyeceğiz, İsrail kenarda durmayacak." sözleriyle savunmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail, Süveyda ili çevresinde konuşlanan Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına ait birliklerin konvoylarının yakınlarına toplam beş hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Merhef Ebu Kasra, bugün yaptığı açıklamada, Süveyda'da ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.