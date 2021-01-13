İşgalci İsrail ordusu Filistin'i tank atışlarıyla vurdu

AA 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:17 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:17

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze sınırında orduya ait bir iş makinasına ateş açıldığı, askerlerden yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'den açılan ateşe karşılık tank atışıyla Kassam Tugaylarına ait bir noktanın vurulduğu ifade edildi.



Bölgede bulunan AA muhabiri, olaydan önce İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde iş makinalarıyla sınırın Gazze tarafına metrelerce girdiğini ve arazi tesviye çalışmaları yaptığını aktardı.

Filistin makamlarından İsrail saldırısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

