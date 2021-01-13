İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2021 Çarşamba / 29 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4398
  • EURO
    9,0561
  • ALTIN
    443.545
  • BIST100
    1554.41
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail ordusu Filistin'i tank atışlarıyla vurdu
Dünya

İşgalci İsrail ordusu Filistin'i tank atışlarıyla vurdu

İsrail ordusu, Gazze'de İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktayı tank atışıyla vurdu.

AA13 Ocak 2021 Çarşamba 15:17 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:17
ABONE OL

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze sınırında orduya ait bir iş makinasına ateş açıldığı, askerlerden yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'den açılan ateşe karşılık tank atışıyla Kassam Tugaylarına ait bir noktanın vurulduğu ifade edildi.

Bölgede bulunan AA muhabiri, olaydan önce İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde iş makinalarıyla sınırın Gazze tarafına metrelerce girdiğini ve arazi tesviye çalışmaları yaptığını aktardı.

Filistin makamlarından İsrail saldırısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.