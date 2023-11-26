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Dünya

İşgalci İsrail ordusu İHA düşürdüklerini duyurdu

İsrail ordusu, Kızıldeniz'den ülkeye doğru ilerleyen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

AA26 Kasım 2023 Pazar 02:20 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ordusu İHA düşürdüklerini duyurdu
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz bölgesinden ülkenin güneyine doğru ilerleyen bir İHA'nın Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağı tarafından düşürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, İHA'nın İsrail sınırını ihlal etmeden düşürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, "Kızıldeniz bölgesindeki iki şüpheli hava hedefine yönelik önleme füzeleri fırlatıldığı" bildirilmişti.

Son haftalarda Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat'a insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemişti.

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