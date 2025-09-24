İSTANBUL 26°C / 18°C
Dünya

İşgalci İsrail ordusu itiraf etti: Yemen İHA'sı engellenemedi, yaralılar var

Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan insansız hava aracı (İHA), işgalci İsrail'in güneyindeki Eylat kentine isabet etti. Patlayıcı yüklü İHA'nın hedefi vurması sonucu yaralıların olduğu bildirildi.

24 Eylül 2025 Çarşamba 18:43
İşgalci İsrail ordusu itiraf etti: Yemen İHA'sı engellenemedi, yaralılar var
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yemen'den atılan patlayıcı yüklü İHA'nın ülkenin en güneyindeki Eylat kentini vurması sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

YEMEN İHA'LARINI ENGELLEYEMEDİK

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Yemen'deki İran destekli Husilerin gönderdiği İHA'yı engelleme girişimlerinin başarısız olduğu belirtildi.

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, Yemen'den gönderilen İHA'nın sahile yakın bir alana isabet ettiği görüldü.

Yemen'deki Husilerin İsrail'e fırlattığı bir İHA 7 Eylül'de ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na isabet etmiş ve bir kişi hafif yaralanmıştı.

