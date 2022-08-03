İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2022 Çarşamba / 6 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9485
  • EURO
    18,2461
  • ALTIN
    1013.67
  • BIST100
    2647.59
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail ordusu kararından vazgeçmiyor
Dünya

İşgalci İsrail ordusu kararından vazgeçmiyor

İşgalci İsrail ordusu, İslami Cihad Hareketi'nden olası intikam saldırısı endişesiyle, Gazze bölgesi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları 24 saat daha kapatma kararı aldı.

AA3 Ağustos 2022 Çarşamba 02:09 - Güncelleme:
ABONE OL

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, kararın ordu tarafından durumların değerlendirilmesi sonrasında alındığını duyurdu.

Askalan Sahili Bölge Konseyi Başkanı İtamar Raviv de yaptığı açıklamada, dikkatli olunması ve açık alanlarda kalmaktan ve yolculuktan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan İsrail resmi televizyon kanalı KAN, söz konusu kararın gerekçesinin, güvenlik kurumunun İslami Cihad Hareketi'nin İsrail'e karşı ateş açılması, anti tank füzeleri ya da keskin nişancı atışı şeklinde bir intikam saldırısı niyetinde olduğuna dair elle tutulur bir uyarı alması olduğuna dikkati çekti.

Haberde, bu gecenin sükunet halinde geçmesi durumunda bölgedeki yolların, en azından bir kısmının açılacağı ifade edildi.

İsrail ordusu pazartesi gecesi işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti İslami Cihad Hareketi lideri Bassam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli de hayatını kaybetmişti. Olayın üzerine Hareketin yöneticilerinden Hıdır Habib, "Bu suç cezasız kalmayacak." şeklinde açıklama yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.