  İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a saldırıyı genişletiyor
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'a saldırıyı genişletiyor

Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen işgalci İsrail ordusunun, ülkenin güneyinde kara saldırılarını genişleteceği bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, ordunun "Lübnan'ın güneyindeki kara harekatını genişleteceği" ifade edildi.

Haberde, iki tümenin daha Lübnan'daki kara saldırılarına katılacağı kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğu kesimleri ile başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

İsrail'in Kasım 2024'te Lübnan ile yaptığı ateşkes kapsamında daha önce işgal ettiği bölgelerden çekilmemesi ve tahliye çağrılarıyla saldırıları yeniden yoğunlaştırması ve İsrailli yetkililerden gelen "işgal çağrıları" Lübnan'ın güneyi için endişeleri artırıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ve Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması gerektiğini savunmuştu.

Smotrich, İsrail'in kuzey sınırında köklü bir değişime gitmesi gerektiğini ileri sürerek "Tıpkı Gazze'de Sarı Hat ve Suriye'de tampon bölge oluşturduğumuz gibi, Litani Nehri de Lübnan ile aramızdaki yeni sınırımız olmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki halka evlerini terk etmeleri ve Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmeleri çağrısı yapmıştı.

Öte yandan, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini ikiye bölen Litani Nehri üzerindeki köprüleri hedef alması, Lübnan'ın güneyini "izole etme ve işgali genişletme" girişimi olarak değerlendiriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Giresun'da kahreden son

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
