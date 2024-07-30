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Dünya

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'da 10 hedefi vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 7 ayrı bölgede 10 hedefe saldırı düzenlediğini açıklarken Hizbullah Hareketi, bir mensubunun öldüğünü duyurdu.

AA30 Temmuz 2024 Salı 13:14 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ordusu Lübnan'da 10 hedefi vurdu
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lübnan'ın güneyinde 7 bölgede Hizbullah'a ait 10 hedef vuruldu.

Beyt Lif beldesine düzenlediği hava ve kara saldırılarıyla bir Hizbullah mensubunu öldürdüğünü açıklayan İsrail ordusu, Hizbullah'a ait depo, askeri altyapı, bina ve bir ateşleme rampasını hedef aldığını kaydetti.

Lübnan Hizbullahı ise resmi Telegram hesabından İsrail'in Beyt Lif beldesindeki bir eve düzenlediği saldırıya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, Hizbullah mensubu 29 yaşındaki Hasan Hüseyin Malik'in İsrail saldırısında öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır hattına yönelik saldırılarında ölen Hizbullah mensubu sayısı 387'ye yükseldi.

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