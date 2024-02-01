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Dünya

İşgalci İsrail ordusu Refah kentine kara saldırısı düzenleyeceğini duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 21:42 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ordusu Refah kentine kara saldırısı düzenleyeceğini duyurdu
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İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki işgalci İsrail birliklerini ziyaret eden Gallant, Han Yunus'taki saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söyledi.

Han Yunus'taki saldırıların "etkili sonuçlarla ilerlediğini" iddia eden Gallant, "Refah'a ulaşacağız ve orada terörist olan herkesi ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor. İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

  • Gazze saldırısı
  • Mısır sınırı
  • Kara operasyonu

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