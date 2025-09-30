İşgalci İsrail ordusundan Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskın

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail kuvvetleri Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde bir binaya baskın düzenledi, Batı Şeria'nın güneyindeki Beyt Lahim çevresinde ise sıkı askeri önlemler aldı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Kefr Akab'da Filistinliler ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar çıktığını belirtti. Tanıklar, İsrail ordusunun baskınlar sırasında yoğun şekilde gaz ve ses bombaları kullandığını ifade etti.

Beyt Lahim ve çevresinde güvenlik tedbirlerini artıran İsrail ordusu, özellikle Dehişe Kampı, Beyt Ficar, Hızır ve Doha beldelerindeki sokak aralarında sivillere karşı gaz bombaları kullandı.

İsrail güçleri, bugün 3 İsrailli sivilin yaralandığı araçla ezme girişiminde bulunduğu iddiasıyla öldürülen Mehdi Deyriye adlı Filistinlinin evine de baskın düzenledi.

Dehişe Kampı, Hızır ve Doha beldelerine yönelik baskınlar sırasında evlere girilip girilmediği ve gözaltı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı İzna beldesi girişinde ise İsrail askerleri Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz bombaları kullandı ve gerçek mermilerle ateş açtı.

İsrail ordusu ayrıca askeri araçlarla Beyt Avva ve Deyr Samit beldelerine baskın düzenleyerek evlerde arama yaptı.

İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bir kişiyi, Cenin'in batısındaki Rummana beldesinde ise bazı gençleri gözaltına aldı.

