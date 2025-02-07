İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2025 Cuma / 9 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0018
  • EURO
    37,4118
  • ALTIN
    3319.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırıları
Dünya

İşgalci İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırıları

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerini hava saldırılarıyla hedef aldığı bildirildi.

AA7 Şubat 2025 Cuma 07:37 - Güncelleme:
İşgalci İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırıları
ABONE OL

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyindeki Nebatiye ve doğusundaki Baalbek illerine saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Nebatiye ilindeki hava saldırısıyla Befruh ve Azze beldeleri arasındaki vadinin hedef alındığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun bu bölgede iki hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

İsrail'in Baalbek vilayetinde dağlık bölgeleri bombaladığına işaret edilen haberde, söz konusu saldırılarda can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Raşaya ve Beka'da alçak irtifayla uçtuğu kaydedildi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

İsrail ordusu, ateşkesin yapıldığı 27 Kasım 2024'ten bu yana geçen 73 günde güneydeki işgale ve ateşkes ihlallerine devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.