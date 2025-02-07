İşgalci İsrail ordusundan Lübnan'a hava saldırıları

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneyindeki Nebatiye ve doğusundaki Baalbek illerine saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Nebatiye ilindeki hava saldırısıyla Befruh ve Azze beldeleri arasındaki vadinin hedef alındığı aktarılan haberde, İsrail ordusunun bu bölgede iki hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

İsrail'in Baalbek vilayetinde dağlık bölgeleri bombaladığına işaret edilen haberde, söz konusu saldırılarda can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Raşaya ve Beka'da alçak irtifayla uçtuğu kaydedildi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

İsrail ordusu, ateşkesin yapıldığı 27 Kasım 2024'ten bu yana geçen 73 günde güneydeki işgale ve ateşkes ihlallerine devam ediyor.